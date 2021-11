Pizzeria Masardona: "Osimhen è stato da noi, si è divertito a fare le pizze fritte"

Nella giornata di ieri Victor Osimhen è stato ospite della Pizzeria Masardona di Napoli. Il proprietario del locale, Vincenzo Piccirillo è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rivelando alcuni retroscena: “Sì, posso confermarlo. Osimhen ieri è stato da noi e si è divertito a fare le pizze fritte coi nostri collaboratori. E’ un ragazzo normale, molto alla mano. Non voleva più andarsene. La pizza al forno è cosa più nota e facile a farla, la pizze fritta no, è inusuale come pietanza. E’ stato molto bravo, si è divertito tantissimo da noi nella giornata di ieri. Il dottor Canonico è un genio, sicuramente lo aiuterà a recuperare quanto prima dall’infortunio. Lui è anche il mio medico, è in mani sicure. Parliamo di un grande professionista che ha dimostrato di saper fare bene il suo valore. Tornando ad Osimhen assicuro che questo ragazzo ha un carattere straordinario, è generosissimo, sempre sorridente. Sono molto contento sia venuto a trovarci, si è trovato bene ed a suo agio, ci ritornerà”.