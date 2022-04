Pizzi: "Napoli, ora o mai più. Devi dare segnale forte altrimenti non recuperi più"

L'ex calciatore Fausto Pizzi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi di Serie A

© foto di Giovanni Padovani

L'ex calciatore Fausto Pizzi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi di Serie A.

Juve-Inter, chi deve mandare il messaggio più forte al campionato?

"Se commentiamo l'Inter di Inzaghi al 70' del derby, quando poteva andare a +10, potevamo dire altre cose. Conte, per esperienza e carisma, questo campionato avrebbe già portato a casa il titolo. Nonostante le cessioni estive, ha la rosa più completa ancora adesso".

Atalanta-Napoli altra partita chiave per lo Scudetto:

"Adesso o mai più per il Napoli. O danno ora un segnale forte, anche al Milan, o non ce la fai".