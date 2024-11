Pizzi: “Raspadori? Potrebbe aver fatto quelle dichiarazioni per due motivi”

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto l’ex calciatore Fausto Pizzi.

Su Raspadori: “È chiaro che il ragazzo avrà fatto delle considerazioni. Fa parte da tempo del giro della Nazionale, ma il suo impiego in questo momento non è stato così frequente. Di conseguenza, i suoi obiettivi di far bene sia con il Napoli che con la Nazionale non sono stati pienamente soddisfatti. C’è dell’amarezza nelle parole del ragazzo. Ovviamente, il Napoli quest’anno non partecipa alle coppe europee e fare turnover diventa più complicato.

Raspadori deve però tener conto che si trova in un club di altissimo livello, che sta lottando per vincere lo scudetto. È un big club. Se queste dichiarazioni sono state concordate con il suo entourage, potrebbero avere l’obiettivo di capire quale sia la reale considerazione del club nei suoi confronti, per comprendere se avrà maggiore spazio in futuro. In caso contrario, potrebbe voler anticipare eventuali decisioni riguardo il proprio impiego limitato”.

Su Napoli-Roma: “Il Napoli sul campo convince. Era una partita da affrontare con molta attenzione: l’arrivo del nuovo allenatore ha dato alla Roma una sferzata di entusiasmo. Nonostante ciò, il Napoli è riuscito a rimanere concentrato e a portare a casa una vittoria importantissima in una gara davvero difficile. Tanto di cappello alla squadra di Conte, che non si lascia intimidire e continua a ottenere i suoi risultati”.

Su Torino-Napoli e Alessandro Buongiorno: “Sarà una partita complicata perché Vanoli, avendo lavorato a lungo come vice di Conte, conosce molto bene i suoi punti di forza e di debolezza. Questo rende la sfida ancora più interessante. Inoltre, sarà una prova di maturità per Alessandro Buongiorno, che avrà l’occasione di dimostrare ancora una volta di poter essere decisivo e di incidere più di quanto non abbia già fatto vedere”.