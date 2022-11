Pizzul: "Ad Adani invidio l'entusiasmo. Io non vedevo l'ora finisse la gara per fare una pennichella"

Nel corso di un collegamento con Rai2, il decano dei telecronisti italiani Bruno Pizzul ha parlato anche dello stile di Lele Adani

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Nel corso di un collegamento con Rai2, il decano dei telecronisti italiani Bruno Pizzul ha parlato anche dello stile di Lele Adani, commentatore tecnico 'irruente' del nuovo corso della tv nazionale: "Devo ammettere una certa invidia per il suo entusiasmo, per quanto gli piace quello che fa. Io quando facevo le telecronache ero un po’ come con voi adesso, che guardo continuamente l’orologio perché vorrei andare a fare una pennichella. Io in telecronaca non vedevo l’ora che finisse la partita…”.