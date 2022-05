Pizzul bacchetta Spalletti: “Si sta agitando un po’ troppo, ha esagerato”

"Mi aspettavo da lui un pizzico di maggiore moderazione".



© foto di Lorenzo Marucci

Bruno Pizzul, voce storica della Rai, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi sembra che Spalletti si stia agitando un po’ troppo, mi aspettavo da lui un pizzico di maggiore moderazione. Ha un po’ esagerato con qualche invasione di campo con la pretesa di voler insegnare il mestiere degli altri.

Napoli e lo scudetto sfumato? Ad un certo punto era l’accreditata più seria allo scudetto, poi c’è stata quella serie scriteriata di partite con delle clamorose occasioni perse. E’ mancata quella continuità di rendimento necessaria per arrivare fino in fondo e soprattutto ha inciso il rendimento al Maradona. Poi il presidente è andato a punzecchiare l’allenatore, indubbiamente Spalletti se l’è presa anche per alcuni attacchi personali esagerando. Peccato perché era una stagione che poteva fruttare ben altro, anche se la qualificazione alla Champions è un risultato da non buttare.

Insigne? Dispiace per il suo addio alla maglia azzurra. Si sta distaccando da Napoli con un dolore fisico che denota quanto Lorenzo sia stato attaccato a questa maglia”.