Pizzul: "Sarri tornerebbe volentieri e il Napoli ha i giocatori adatti per lui"

Bruno Pizzul, voce storica di Radio Rai, ha parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il ritorno di Sarri al Napoli potrebbe essere importante. Io però spero che Gattuso possa restare, conoscete la stima e la simpatia che nutro verso di lui. Per un motivo o per un altro anche l'ultimo periodo di Sarri non era stato sereno e tranquillo. Ma quel Napoli sfiorò lo scudetto e fece un record di punti. Lo stesso Sarri credo che vivrebbe volentieri un'altra esperienza in azzurro, ma il discorso è lo stesso: c'è un parco giocatori adeguato? Io credo di sì".