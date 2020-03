Pizzul sicuro: "Gare a porte chiuse la scelta migliore. Si tuteli la salute pubblica"

Lo storico telecronista Bruno Pizzul è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al delicato momento del calcio italiano: "Porte chiuse?Questa è la decisione più giusta che si possa prendere. Il problema principale è quella della salute pubblica, il resto va subordinato a quest'emergenza. Si adottino soluzioni paritecniche per tutti. All'inizio sembra che qualcuno volesse tirare l'acqua al proprio mulino. Bisogna fare di tutto per bloccare questa pandemia"