Pizzul sicuro: "Napoli sarebbe il palcoscenico ideale per De Paul"

Bruno Pizzul, ex telecronista Rai, è intervenuto durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Napoli-Udinese è una partita interessante. Intrigante anche per l'Udinese che ha in rosa molti giocatori argentini che giocheranno nello stadio intitolato a Maradona. In questi giorni tutti loro hanno manifestato l'emozione e l'attesa per questo appuntamento.

De Paul? Napoli sarebbe il palcoscenico ideale per lui. Il suo modo di interpretare il calcio potrebbe ammaliare i tifosi napoletani. Credo che verrebbe volentieri a Napoli.

Zielinski? Ad Udine mostrò le sue qualità ma non aveva continuità. A Napoli ha trovato una posizione ideale per lui, gioca bene con entrambi i piedi e sistema gli equilibri tattici della squadra. Osimhen è dirompente. Da quando ha recuperato il rendimento del Napoli è stato elevato dalle sue prestazioni. E' un giocatore davvero molto molto interessante".