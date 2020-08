Pizzul su Insigne: "Nessuno in grado ricoprire il suo ruolo, al Barça manca fiducia..."

Bruno Pizzul, ex storico commentatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul prossimo impegno del Napoli in Champions e sulle condizioni di Lorenzo Insigne: "Il compito del Napoli a Barcellona è molto difficile, la squadra catalana non attraversa un gran momento di fiducia, ma il Barcellona è sempre il Barcellona e pretende il pronostico, il Napoli ci deve provare ed è nella possibilità di farlo. Da un ventina di giorni la squadra non gioca, nessuna squadra spagnola ha accettato di andare a giocare a Barcellona. Mi pare che stia lavorando con estrema attenzione nella speranza di mandare in campo Insigne, il modo in cui Insigne ha rivestito il ruolo di esterno sinistro non è nelle corde di nessun altro giocatore del Napoli".