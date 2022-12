Pjanic: "Il Napoli sta volando, ma per lo Scudetto c'è anche la Juve"

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla corsa scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla corsa scudetto: "La Juve è vicina alle prime e a gennaio inizia un altro campionato, con maggiore pressione per tutti. Vedremo chi riuscirà a reggerla meglio... Io sulla Juventus ero ottimista già in tempi non sospetti, quando la situazione era più delicata. Conosco bene Allegri e la sua abilità nella gestione del gruppo: non avevo dubbi sul fatto che avrebbe rivoltato la situazione in positivo. Adesso c’è maggiore fiducia e la squadra ha un suo equilibrio. La lotta scudetto è ancora aperta".