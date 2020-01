Plastino: "Ancelotti non voleva essere come Sarri e l'ha pagata! Gattuso ce la farà"

Michele Plastino, noto giornalista, si è soffermato sul nuovo Napoli di Gennaro Gattuso nel suo intervento ai microfoni di Sky Sport: "Gattuso ce la farà, ne sono convinto. E' tornato all'origine. Ancelotti ha pagato il fatto di non voler essere simile a Sarri. Il più grande errore è stato mandar via Jorginho e non fare più 4-3-3, il Napoli ne paga ancora le conseguenze. Tra l'altro è andato via anche Diawara. Bravissimo Gattuso a creare mentalità, non molla mai, neanche per un minuto in allenamento. E' partecipe a Castel Volturno, sta sempre con i giocatori, nella loro testa".