Plastino: "Il Napoli ha perso concretezza con la partenza di due azzurri..."

Il Direttore di Radio Sportiva Michele Plastino ha risposto alle domande degli ascoltatori nel microfono aperto: "Il Napoli c'è, ma la perdita prima di Jorginho e poi di Albiol hanno fatto perdere concretezza alla squadra. L'Atalanta ha fallito una prova di maturità contro la Lazio, ma la rimetto in corsa perchè con l'Udinese non si è mai fermata e ha capito la lezione, quindi la candido come pretendente allo scudetto".