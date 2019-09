Plastino mette pressione: "Vedo nervosismo, Ancelotti non può più sbagliare"

Michele Plastino è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in "Microfono Aperto", soffermandosi anche sul Napoli e sul momento negativo dopo il k.o. contro il Cagliari: "Il problema è che questo momento ha cancellato il successo col Liverpool. E' strano perché se c'è una dote fantastica di Ancelotti è la gestione dello spogliatoio dal punto di vista psicologico. Ho visto un pizzico di nervosismo anche nelle interviste. Il problema è che adesso non può più sbagliare".