Plastino: "Osimhen tra i primi 5 bomber al mondo, ma non spenderei mai quella cifra"

Da Roma, il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte

Secondo me De Laurentiis non può far tesoro dei suoi errori perché pensa che siano stati i risultati a mancare. Lui è convinto di aver fatto sempre il meglio e il massimo. Questo lo dico anche conoscendo il personaggio. Per me Garcia ha subito il momento più che sé stesso. Ha cercato di ribaltare una situazione che aveva trovato non positiva. Perché Garcia ha trovato un Napoli appagato. E l'addio di Spalletti era una firma dell'appagamento.

Per cui Garcia ha fatto delle prove ma sicuramente non gli possiamo attribuire tutte le colpe. 130mln vale la clausola più che Osimhen. Io non li pagherei ma forse non li pagherei per nessuno anche per un fatto etico. Il momento ideale per vendere il Napoli o i suoi giocatori era quando il Napoli era vincente avendo giocato anche bene. Per me Osimhen è superiore a Vlahovic, Lukaku, Lautaro Martinez è completamente diverso e, addirittura, li vedrei bene insieme. Lewandowski è stato un valore assoluto. Haaland segna però, dovendolo affrontare, mi spaventerebbe di più uno come Osimhen che Haaland. Credo che Osimhen sia sicuramente tra i primi 5 attaccanti d'Europa”.