Plastino sull'età di Modric e De Bruyne: "Posso dire solo una cosa"

Michele Plastino ha parlato di mercato, delle mosse del Napoli ma anche del valzer allenatori in Serie A: “Non ricordo un periodo di calciomercato in cui si parla più degli allenatori che dei calciatori. Si susseguono notizie di addii in rapida sequenza. Il Napoli ed il Bologna – ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - sono avvantaggiati da questo punto di vista, avendo confermato allenatori che hanno fatto bene: vantaggio psicologico oltreché tecnico. De Bruyne-Modric in Serie A? L'età dei calciatori non mi pare possa scatenare discussioni. Si tratta di giocatori molto forti, hanno una consolidata esperienza e una purissima classe.

Oltre a Lukaku, che resta riferimento in attacco, occorre acquistare sicuramente una riserva a Big Rom, qualcuno che sia bravo a girargli intorno, con dribbling, che possa giocare con lui. Ho un debole per Raspadori, lo ritengo un giocatore completo, che qualsiasi allenatore vorrebbe avere. Il Napoli non ha vinto per caso, e si candida a dare filo da torcere anche nella prossima stagione avendo confermato Conte. Stiamo a vedere chi arriverà in sede di mercato sia nel club azzurro che nelle altre big per immaginare la prossima stagione”.