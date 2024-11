Platini contro il VAR: "Va usato per gol e fuorigioco, sui falli deve decidere l'arbitro"

Michel Platini, ex presidente UEFA ed ex fuoriclasse della Juventus e della Francia, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset, parlando di alcuni temi di attualità: "Sono contrario al VAR, non fa più discutere i tifosi. Non sono a favore di ciò che sintetizza il calcio. Risolve problemi e toglie polemiche. Io lo impiegherei solo per i gol e il fuorigioco. Lì dove gli arbitri non possono vedere. Sui falli devono decidere i direttori di gara".

La Juventus di Thiago Motta le piace?

"La seguo da lontano perché non vedo le partite in Francia. Non conosco i giocatori e poco i dirigenti: dopo 40 anni non ci sono più i tifosi dei miei tempi. Ma quando la Juventus vince sono sempre contento".

Che ne pensa della 10 data a Yildiz?

"Una maglia non pesa mai troppo, lui ha qualità. Motta pensa che possa risolvere i problemi dei bianconeri. Vediamo alla fine della carriera".