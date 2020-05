Playoff in Serie A, Del Genio: "Non è il massimo sotto il punto di vista della meritocrazia"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso di Radio Goal, soffermandosi sull'eventualità di poter giocare anche per la Serie A i play off ed i play out: "È un fatto di cultura del paese e del popolo che segue una disciplina, in Nba e altri sport americani le persone si esaltano con i playoff, si gioca con quella cultura da tanti anni. Non è il massimo sotto il punto di vista della meritocrazia".