Pochesci: “Napoli non adeguato per lo Scudetto, la favorita resta l’Inter”

Sandro Pochesci, allenatore, è intervenuto in diretta su TvPlay

Sandro Pochesci, allenatore, è intervenuto in diretta su TvPlay: “Kvaratskhelia è andato via dal Napoli perché è esploso Neres. Il georgiano non accettava di essere in ballottaggio con Neres. Oggi Neres per il Napoli è il nuovo Kvara. Il Napoli venderà Neres tra due anni a 100 milioni. Ne sono sicuro. Lorenzo Pellegrini aveva già un accordo con il #Napoli. Il gol nel derby ha cambiato tutto. La favorita per lo Scudetto resta l'Inter. Il Napoli? Per me non ha una rosa adeguata”.