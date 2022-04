Poco spazio per Mertens? Spalletti ammette: “Colpa mia, meriterebbe di giocare tutte le gare"

E’ questa una delle domande rivolte a Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina

Come mai Mertens ha avuto poco spazio? E’ questa una delle domande rivolte a Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina: "E' colpa mia, il colpevole ce l'ha davanti, lui meriterebbe di giocare tutte le gare, per come si allena, gioca, ragiona, per la sua qualità negli allenamenti. Io sono convinto che ha dato un contributo importante se siamo con questa classifica, ma sono altrettanto convinto che deve ancora dare il meglio da qui alla fine. Su quelli come lui non si rimane delusi, il suo sentimento verso questi colori e questa città.... mi dispiace ma sono contento di avere persone così che mi restituiscono il massimo. Ruolo? Prima o seconda punta, con la Fiorentina giocò seconda punta in Coppa".