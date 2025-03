Podcast Poggi sicuro: "Inter è più affamata. Ora per il Napoli è dura raggiungerla"

vedi letture

Nel corso di TMW Radio il dirigente sportivo ed ex calciatore Paolo Poggi ha parlato della corsa al titolo in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "E' una spallata significativa. Ha dato dimostrazione di essere la più forte e si è creata quel vantaggio per cui ora, se non sbaglia come ha fatto il Napoli, è difficilmente raggiungibile. Gli impegni in coppa però possono disturbare. Sta dimostrando però ancora una volta di essere la squadra più affamata".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).