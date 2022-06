Policano approva l'affare Deulofeu: "Si sposa benissimo con gioco e piazza"

Roberto Policano, osservatore per l'Udinese, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Roberto Policano, osservatore per l'Udinese, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Deulofeu è un ragazzo venuto fuori da un infortunio, si è messo a lavorare sodo e ha seguito tutto ciò che gli si chiedeva di fare. Se andrà al Napoli sarà un giocatore importante e in una piazza come quella azzurra potrebbe esaltarsi ancor di più. E' arrivato forse a grandi traguardi un po' tardi, ma per qualità tecniche si sposa benissimo col gioco del Napoli".