Foto "Giochiamoci tutto!", i tifosi ci credono: gli scatti della coreografia in Curva A

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Mega coreografia allo Stadio Diego Armando Maradona prima del calcio d'inizio di Napoli-Milan

Mega coreografia allo Stadio Diego Armando Maradona prima del calcio d'inizio di Napoli-Milan, posticipo della 31esima giornata di Serie A che s'è concluso con la vittoria dei partenopei per 1-0 grazie alla prodezza di Matteo Politano. La Curva A tra due enormi strisce azzurre e bianche, create con cartoncini colorati, ha esposto un mega striscione che ritraeva una partita a poker con gli stemmi di Napoli, Inter e Milan. Al di sotto la una scritta: "Giochiamoci tutto!". Di seguito i nostri scatti dal campo