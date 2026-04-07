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"Giochiamoci tutto!", i tifosi ci credono: gli scatti della coreografia in Curva A
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Mega coreografia allo Stadio Diego Armando Maradona prima del calcio d'inizio di Napoli-Milan
Mega coreografia allo Stadio Diego Armando Maradona prima del calcio d'inizio di Napoli-Milan, posticipo della 31esima giornata di Serie A che s'è concluso con la vittoria dei partenopei per 1-0 grazie alla prodezza di Matteo Politano. La Curva A tra due enormi strisce azzurre e bianche, create con cartoncini colorati, ha esposto un mega striscione che ritraeva una partita a poker con gli stemmi di Napoli, Inter e Milan. Al di sotto la una scritta: "Giochiamoci tutto!". Di seguito i nostri scatti dal campo
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