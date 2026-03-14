Politano a Dazn: "Scudetto? Pensiamo solo a vincerle tutte. Conte ci ha detto..."
Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce, in cui è stato decisivo con gol ed assist: "Sono contentissimo, oggi finalmente sono riuscito a fare questo benedetto gol che mi mancava da una vita. Sono contento soprattutto della vittoria, di aver regalato un bell'assist a Rasmus e di aver vinto".
Gol con la fascia da capitano dedicato a tua moglie ed a tua figlia, la serata perfetta:
"Sì, una giornata fantastica, perfetta. Abbiamo vinto una partita difficile perché avevamo iniziato così e così andando in svantaggio, poi nel secondo tempo abbiamo reagito e siamo stra felici di questa vittoria che ci dà continuità di risultati".
Che cosa vi ha detto Conte durante l'intervallo?
"Ha detto di stare tranquilli, di rientrare e di cercare di attaccarli perché con un gol avremmo rimesso le cose a posto. E poi sapeva della nostra forza".
L'Inter oggi ha pareggiato, dove può arrivare questo Napoli con il rientro di tanti calciatori?
"Noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo contenti di aver recuperato questi giocatori di qualità, che oggi si è visto come hanno cambiato la partita. Ripeto, dobbiamo pensare a noi stessi partita dopo partita, ne mancano nove e dobbiamo cercare di vincerle tutte. Poi a fine anno vedremo dove saremo arrivati".
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