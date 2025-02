Politano a Dazn: "Pensiamo solo a noi stessi, la Roma viene da tanti risultati in casa"

vedi letture

L'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Roma-Napoli. Queste le sue parole: "Dobbiamo essere concentrati su noi stessi. La Roma viene da tanti risultati positivi in casa".

Come ti ha cambiato Antonio Conte? "Io ho avuto la fortuna di conoscerlo all'Inter. Ero già entrato nella sua mentalità. So quello che richiede. Per essere un protagonista devo dare tutto in campo. Mi sento bene fisicamente e anche se devo difendere sono contento per i risultati della squadra. Vediamo stasera. Loro possono cambiare vari assetti. Noi abbiamo studiato dei moduli ma l'importante stasera è il noi".