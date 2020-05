Politano: "Con Conte avevo perso la luce, Gattuso mi ha fatto sentire importante"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Gattuso? Con lui ho un bel rapporto, appena arrivato mi ha fatto sentire un giocatore importante. Da tutti chiede il massimo, è molto esigente. Quando sono arrivato non era facile, avevo giocato poco in 6 mesi e avevo perso un po' di luce, adesso sto cercando di recuperarla.

Il 4-3-3 è il mio modulo? Sì, ma anche nel Sassuolo giocavo col 3-5-2 di Iachini. Viceversa, con Conte all'Inter il suo 3-5-2 prevedeva due punte statiche e per me non era il massimo".