Politano e il napoletano: "Qualcosa ho imparato, con Insigne non posso non farlo..."

Il napoletano? "Qualcosa ho imparato. Stando con Insigne non posso non impararla". Scherza Matteo Politano, esterno arrivato al Napoli lo scorso gennaio, nel Q&A a cui s'è prestato oggi sui canali ufficiali della SSC Napoli. L'ex Inter ha parlato di svariati argomenti, tra cui la sua dimistichezza con una nuova lingua come il dialetto napoletano.