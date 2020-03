Politano ai tifosi: "Che emozione il San Paolo, ho un sogno nel cassetto! Vi svelo il mio idolo"

L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha risposto alle tante domande dei tifosi sui canali ufficiali social del Napoli.

"Difensore più forte incontrato? Quello che mi ha impressionato di più è stato Jordi Alba, uno dei più forti con cui ho giocato contro.

Piatto preferito di Napoli? La pizza. Ogni tanto provo a farla a casa ma non è buona come in giro.

Prima volta al San Paolo? Emozione forte. Anche da avversario mi sono emozionato.

Idolo? E' sempre stato Francesco Totti. Sono cresciuto a Roma ed è sempre stato un punto di riferimento.

Lingua napoletana? Qualcosa ho imparato. Stando con Insigne non posso non impararla (ride, ndr).

Film preferito? Il Gladiatore. Ogni volta che lo vedo mi emoziono.

Se non avessi fatto il calciatore? Sarei andato a lavorare con mio padre che fa il meccanico.

Come passo il tempo? In questo periodo che stiamo a casa ci teniamo in allenamento, faccio qualche ora di lavoro e poi guardo film o gioco alla play o sto con la mia ragazza e con il cane.

Sogno nel cassetto? Un giorno è quello di vincere qualcosa di importante sia col club che con la Nazionale".