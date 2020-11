Politano: "Faremo il massimo per dedicare un trofeo a Diego! Qui era un dio..."

Matteo Politano, in gol contro il Rijeka, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel dopo gara del match di Europa League.

Si parte da un ricordo per Maradona. "Per Diego ha già detto tutto il mister Gattuso. È stato Dio qui, così come nel mondo del calcio. Quello che faceva lui non l'ha fatto più nessuno".

Sulla gara di questa sera. "Sapevamo che era difficile, ma siamo stati bravi a sbloccarla. Cercheremo di fare il massimo in questa stagione e dedicare un trofeo a Maradona"