Politano: "Gara col Milan ci ha dato consapevolezza, col Bologna sarà difficile. Ecco come vincere domani"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali delle Lega Serie A alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Bologna: "Col Milan una vittoria meritata. Si parte anche da lì, da quell'entusiasmo e anche dalla prestazione? "Sì, certo. La partita con il Milan ci ha dato grande entusiasmo. Ci ha dato consapevolezza di quello che stiamo facendo e stiamo facendo bene. Domani ci aspetterà una partita difficile, perché Bologna è una squadra che viene molto aggressiva a tanti duelli. Ci si deve preparare al meglio e ci aspetta una partita difficile".

Il Napoli che sembra aver alzato il livello anche di condizione fisica. "Sì, queste partite si vincono con la fisicità. E soprattutto, come hai detto tu, vincendo i duelli, che è la cosa fondamentale. Perché quando affronti queste squadre che comunque vengono alte, vengono all'uno contro uno, è importante vincere il duello. Una volta vinto il duello, se c'è energia, riesci a portare a casa la partita".

Riesci sempre a trasmettere tranquillità anche nei grandi appuntamenti. È un segreto da trasmettere anche magari a chi è più giovane che non ha mai giocato una finale? "Sì, è un po' quello che facciamo noi più grandi. Soprattutto magari ai giovani o comunque a chi viene da fuori".