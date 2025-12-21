TuttoJuve, Pavan: “Attaccano Allegri perché vicino a qualcuno. Oriali santo? Non ci credo…”
Massimo Pavan, direttore di Tuttojuve, commenta il caso Allegri sul canale YouTube Tastiera velenosa: “Attaccano Allegri perché vicino a qualcuno, sappiamo benissimo a chi. Oriali un santo? Dai non scherziamo ovvio che non andava insultato ma siamo sicuri che non ci sia stata un'azione che ha portato a questa reazione.
Il comunicato del Napoli inutile, questo vittimismo non paga, Conte non è venuto alla Juve anche perché nessuno voleva quel suo collaboratore. Non credo a questo racconto in cui Allegri diavolo e altri santi”.
