Supercoppa, il mantra di Conte prima della finale: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto"

"La vittoria e le cose positive che ti porta ti donano energia e fiducia. Ci giochiamo un trofeo e penso che questo sia una spinta molto importante per chi deve giocare questa finale". Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, a caricare il suo Napoli è direttamente Antonio Conte in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali): "A livello energetico abbiamo recuperato. Come dico sempre ai ragazzi, ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto. E sarà sempre così".

Il tecnico del Napoli, oltre ai temi legati alla finale di Riyadh contro il Bologna, fa però un quadro anche della situazione generale della squadra. Parlando in modo chiaro e senza giri di parole: "Noi non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Noi arriviamo da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. Ed è qualcosa che non viene sottolineato abbastanza. Lo avevo già detto che sarebbe stata un’annata complessa visto che sono entrati nove nuovi giocatori, non è che li trapianti e basta. Io sapevo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, ma alla fine in campionato siamo dove dovremmo essere. Siamo venuti a giocarci la Supercoppa e siamo in finale. Abbiamo la possibilità di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni. Nonostante le complessità e tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti. È inevitabile che ci sia un’incidenza, ma a volte si fa finta di non vedere".

C’è il rischio che il Bologna abbia più fame del Napoli? Risponde così infine Conte: "Se così fosse, sarebbe un limite nostro. Devono dimostrare di essere migliori di noi. dovremo almeno pareggiare la loro voglia di vincere”.