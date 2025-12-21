Caso Allegri, Venerato: "Oriali è l'onestà fatta uomo, Max si vergogni e chieda scusa!"

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato di Lele Oriali dopo il caso scoppiato con Massimiliano Allegri durante la semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan: "Ho il piacere e l'onore di conoscere Lele Oriali da 30 anni. Ma la sua leggenda lo precedeva. Del campione e del dirigente si sa tutto molto meno (forse) dell'uomo. Lele è il primo che ti saluta anche se non sei prima firma. Lele è l'onestà fatta uomo. Gli affideresti i tuoi risparmi.

Lele è l'unico che può permettersi di gestire e rimbrottare due fuoriclasse dal carattere difficile come Conte e Mourinho. Lele è uno che aiuta chi soffre ma non si deve dire. Lele privilegia l'essere non l'apparire. Lele era amato (lo certifico perché lo so!) e stimato da Scirea e Paolo Rossi. Lele è un uomo che ha la schiena dritta e non un saltimbanco del pensiero. Allegri si vergogni e chieda scusa. Ha offeso un uomo perbene e un monumento del nostro calcio. Max si chiamano icone. Ti può aiutare lo Zingarelli".