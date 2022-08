Politano: "Scudetto? E' un sogno, se lo vinci a Napoli vale 10-20 di quelli vinti al Nord"

"Champions? Stimolo immenso, ci aspetterà un girone difficile perché saremo in terza fascia".

Intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'esterno azzurro Matteo Politano ha dichiarato: "Resto? Si! Ho dato la mia disponibilità a restare - riporta TuttoNapoli.net - nel calcio non si sa mai vediamo che succede in questo mese. Cercherò sempre di dare il massimo per questa maglia. La Nazionale? Ci penserò più avanti.

Tridente con Zerbin e Raspadori? Bel tridente ma ci sono altri bravi giocatori, sono arrivati calciatori importanti anche se altri forti sono andati via. Sono sicuro che faremo un bel camponato, cercheremo di far felici i nostri tifosi. Ci sarà il massimo impegno da parte mia e dei miei compagni.

Obiettivo? Tante squadre si sono rafforzate, ma dobbiamo cercare di riconquistare la Champions. Penso che il sogno di tutti è vincere uno scudetto, se poi lo vinci a Napoli vale 10-20 di quelli vinti al Nord. So che significa fare sacrifici per vedere un nostro allenamento o una nostra partita, per questo cercheremo di fare il massimo per rendere orgogliosi i tifosi.

Champions? Stimolo immenso, ci aspetterà un girone difficile perché saremo in terza fascia.

Kvaratskhelia? E' forte, ha bisogno ancora di tempo ma è un giocatore di grandissima prospettiva. Siamo molto contenti di averlo in squadra".