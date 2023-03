Politano: "Sorpresi da questa stagione, ma non è finita e non si molla un centimetro!"

L'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

L'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Mi aspettavo una stagione così bella? Non me l'aspettavo, ma sin dal primo giorno nonostante avessimo perso giocatori importanti c'è stato subito un bel gruppo. I nuovi si vedeva fossero brave persone e giocatori importanti. Si sono messi subito a disposizione del mister. A Dimaro si vedeva un grande entusiasmo. Non era facile ma si vedeva che la squadra voleva fare un ottimo campionato.