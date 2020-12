Polonia, Boniek avverte Milik: "Gli auguro di trovare squadra, altrimenti non sarà convocabile"

Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Zielinski? Fa differenze in qualsiasi livello, è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Potrebbe migliorare ancora con maggiore accanimento, può fare qualcosa in più in fase conclusiva. Io sono innamorato di lui come giocatore e comportamento, auguro a Piotr le cose migliori. Gattuso è l'ottimo condottiero di questa squadra, la Juve come organico e tutto e nettamente superiore, bisogna poi sperare che l'Inter abbia alti e bassi. Il Napoli fa parte di questo gruppone insieme alla Roma. Zielinski potrebbe essere titolare in qualsiasi squadra del mondo.

Milik? Gli auguro di cuore di trovare squadra, la carriera di un giocatore è molto corta, se stai bene devi giocare. Se non troverà una squadra non sarà convocabile per la nazionale".