Polverosi: "Acerbi, la Nazionale non si rifiuta mai. Non dovevi farlo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport: “Questo campionato lascia molto divertimento, erano anni che non si decideva lo scudetto all’ultima giornata, nell’ultima ora e mezza. Quanto al gioco, non ci sono stati tanti momenti di spettacolo. Il problema è forse la mancanza di grandi interpreti. Giocatori come i Pogba-Pirlo-Marchisio della Juve al top non ci sono più oggi in Italia. Nazionale? I nostri arrivano stremati, soprattutto quelli dell’Inter, Di Lorenzo, Buongiorno.

Il problema è che c’è una premessa da fare: il calendario delle qualificazioni non mi convince, super imbottito. Andiamo a giocare a Oslo una partita decisiva con una squadra che ha già vinto due partite, è a +6 con due partite già giocate. Non penso minimamente a un’Italia che non partecipi al terzo Mondiale di fila, nonostante non sia semplice la partita con la Norvegia. Acerbi? Alla Nazionale non si dice mai di no, vale per tutti gli sport. È un valore troppo elevato perché tu possa rifiutare la convocazione. Acerbi questo non può farlo”.