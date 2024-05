Polverosi: "ADL ha scelto Conte per lo scudetto, quindi mi aspetto un grande mercato"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, Corriere dello Sport: “Antonio Conte può portare lo Scudetto al Napoli, ma in qualsiasi squadra. È uno che punta sempre al primo posto, non riesco a pensare diversamente: vuole vincere qualsiasi campionato. Io lo vedo come uno che ha nella vittoria nella testa, prima di tutto.

Il mercato? Se De Laurentiis prende Conte è perché vuole vincere il campionato, altrimenti non lo va firmare. Va a prendere uno come De Zerbi, per intenderci. Non c’è alternativa a questo: quindi farà un mercato per puntare allo Scudetto. Lo farà perché ha preso Conte, ribadisco. I nomi che arriveranno me li aspetto in sintonia con la voglia di vincere del tecnico. Antonio è un garante di successi, ovunque è andato. Lo dice la sua storia. De Laurentiis mi ha sorpreso, perché dopo Benitez e Ancelotti prende un allenatore alla quale non basta mai vincere. Catalizzerà tutta l’attenzione su sé stesso e ADL finirà messo da parte. In tal senso mi sorprende la sua scelta…

Kvara e Di Lorenzo incedibili con Conte? Da qui ad agosto può succedere di tutto. Anche se dovessero andar via i big di questa squadra, Conte prenderà dei ricambi fortissimi. Per esempio: se va via Di Lorenzo, Conte va a puntare uno come Hakimi. Ho fiducia perché c’è uno come Antonio a fare garante di tutto. Stagione senza coppe? Sarà un vantaggio. La Conference è fatta per squadre come il Toro o la Fiorentina, il Napoli è fatto per la Champions”.