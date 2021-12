Ponciroli: "Due spauracchi per gli spareggi di EL, una tra Napoli e le altre si qualificherà"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ospite dell’editoriale di TMW Radio. Di seguito un estratto e il podcast completo dell’intervento.

Milan e Atalanta hanno deluso in Champions? Inter e Juventus invece hanno fatto il loro… “Il Milan tutto sommato non può rammaricarsi più di tanto, ha avuto dei torti arbitrali clamorosi che hanno inciso. Se avesse vinto con l’Atletico in casa, sarebbe passato. L’Atalanta invece mi ha deluso, aveva tutte le possibilità di passare. Il rinvio della partita è stato un danno, aveva troppa ansia. L’Inter è la squadra più forte d’Italia e non mi stupisce che sia agli ottavi. La Juventus ha fatto un miracolo, è una squadra debole: se prende il Psg è già a casa agli ottavi”.

Morata e Kean non convincono. Serve un rinforzo in attacco a gennaio per la Juventus? “Difficile prendere un attaccante a gennaio, ma servirebbe un numero 9 d’area di rigore che faccia gol. L’unica soluzione è sperare che Kean migliori, ma non ho troppa fiducia. Il ragazzo mi sembra che possa dare fino a un certo punto, non è un attaccante da top club. Morata solito discorso: quando sale l’intensità e la pressione va in tilt”.

Atalanta, Napoli e Lazio ai playoff di Europa League: “Se saranno fortunate al sorteggio di lunedì credo che vedremo un’italiana in Europa League. Barcellona e Dortmund sono da evitare. Sono convinto che l’Atalanta possa arrivare fino in fondo: ieri appena ha segnato il Galatasaray ci ho subito pensato”.