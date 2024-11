Podcast Ponciroli: "Il Napoli gioca già come la classica squadra di Conte"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Cosa dicono le vittorie delle due romane?

“Non si può parlare di rinascita della Roma, è una vittoria importante ma Juric non ha ancora in mano la Roma. Non so se sia l’allenatore giusto, bisogna capire se i campioni che ha riusciranno a ovviare a delle evidenti problematiche di questa rosa. Sulla Lazio mi devo ripetere, Baroni sta facendo un lavoro incredibile. La Lazio ha una facilità di gioco che hanno pochissime squadre, chiunque gioca entra perfettamente nei meccanismi. Baroni è stato preso a insulti al suo arrivo e ora si sta togliendo soddisfazioni enormi. L’unico dubbio è che non abbia grandi ricambi in alcuni ruoli, ma è una squadra veramente bella da vedere”.

Cosa lascia Milan-Napoli?

“Ero a San Siro e il Napoli gioca come vuole Conte. Sa ripartire in maniera perfetta, i giocatori sanno cosa fare in campo. McTominay è un gran bel giocatore, questa è la classica squadra di Conte. L’ho visto carico come una molla, questo Napoli è una bella realtà. Dall’altra parte c’era un Milan in difficoltà, il Milan va dove lo porta Leao e di questo sono convinto. È l’unico fuoriclasse con Theo e lo voglio sempre in campo. Leao ha quella testa, ma è il più forte che hai. Okafor e Chukwueze sono importanti, ma il tuo fuoriclasse è Leao. È di un’altra categoria, questo non si può discutere. Ha un atteggiamento irritante, ma nessuno può stare al suo fianco nel Milan. Senza Leao la squadra soffre, con Leao rischi di giocare in dieci”.