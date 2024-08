Podcast Ponciroli: "Napoli, Juve, Milan e Roma sono tutte lì. L'Inter ha qualcosa in più"

A TMW Radio per L'Editoriale è intervenuto per parlare dei temi del giorno Fabrizio Ponciroli.

La convince l'arrivo di Morata al Milan?

"Mi convince. Morata era uno dei miei preferiti alla Juve, ho sempre mal sopportato chi lo ha ridicolizzato dicendo che non fa gol. Ma fa giocare bene chi gli è accanto. Per me è eccezionale, mi dà fastidio che sia andato al Milan, che è una bella squadra ma le manca molto a livello difensivo. E' arrivato Pavlovic, è una difesa fisica ma poco tecnica".

Milan davanti messo molto bene:

"A livello offensivo è una grande squadra, Fonseca ha a disposizione molte soluzioni alternative. Pulisic ha giocato molto bene le amichevoli, mi convince. Bisogna vedere seil Milan sarà quella che farà un gol più dell'altra squadra. Di solito però vince chi prende meno gol".

Fonseca tecnico sottovalutato?

"Ad agosto tutti sono bravi, però io dico che Fonseca mi sembra un buon allenatore ma non u ngrande. Alla Roma non ha fatto male, ma mi sembra quel tecnico che arriva fino a un certo punto. Avevo la stessa idea di Piol ie spero di essere smentito ancora una volta. Magari al Milan riesce a fare quell'ultimo salto di qualità".

Inter sempre davanti a tutti?

"E' uno squadrone, favorita assoluta. L'ho vista contro l'Al Ittihad ma conta poco, ha un potenziale impressionante. E' sempre l'Inter, ma con Taremi e Zielinski. E' una macchina da guerra. Per me è la favorita assoluta. L'unico dubbio è quanto interesse avranno per la Champions. Il desiderio coppa potrebbe condizionare il campionato. Sono curioso di capire con la nuova formula della Champions come si comporteranno le italiane".

Come commenta il caso Koopmeiners? Quanto conta la volontà dei giocatori?

"Che la volontà del giocatore sia determinante è così da tempo, non lo scopriamo con l'olandese. Il problema è che se si continua così si perde il senso del contratto, è come se fosse carta straccia. Se il giocatore ha un contratto con me e dall'oggi al domani dice basta, che vuole andare via, facendo un danno, allora vuol dire che il contratto non ha ragion d'essere. Non succederà mai che una società metta in tribuna il calciatore. Io sono sicuro che Koopmeiners andrà alla Juve, ma serve un cambio di regole. O ogni sessione avremo più casi Koopmeiners. Capisco i tifosi dell'Atalanta, perché capisci che non c'è nessuno che puoi trattenere al di là della loro volontà".

Juve, alcuni mettono in dubbio il mercato di Giuntoli:

"Sta facendo un ottimo lavoro. Tutti pensano che sia stato facile prendere Thuram, Douglas Luiz, ha venduto alcuni giovani ma ha tenuto Yildiz. La lista dei non desiderata è un azzardo ma comprensibile, ma ha messo su una buona squadra. Per me sta facendo un eccellente lavoro ma aspettiamo la fine del mercato. La Juve ora è al livello di Napoli e Milan, e forse la Roma. Sono tutte lì, vedremo le prime partite per capire meglio la situazione. Il problema è l'Inter, che mi sembra avere qualcosa in più. E' una Juve buona, che bisognerà aspettare, ci sarà qualche partita no ma il progetto c'è, è chiaro. Ho molta fiducia nella Juve. Lo Scudetto? Dipende dall'Inter".