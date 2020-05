Porro: "Calcio deve ripartire subito! Ma che senso ha non permettere esultanze?"

Il giornalista e conduttore Mediaset Nicola Porro ha parlato della futura ripartenza del calcio e non solo nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Penso che il calcio debba ripartire perché non è una cosa così marginale dal punto di vista sociale, culturale, economico e sportivo. Vanno trovati i modi giusti, ma bisogna ripartire e farlo subito, come è stato fatto in altre parti del mondo. Germania? Non avevamo bisogno di seguire i tedeschi per capire che il calcio deve ripartire. Spiegatemi per quale diavolo di motivo ipocrita i calciatori devono restare distanziati sull'esultanza e non durante la partita nei contrasti. Non ha un senso logico. Il problema del Coronavirus non sono i calciatori e non sono quelli che fanno l'aperitivo".