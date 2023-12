Porzio: "Con la Juventus per non perdere. Dico una cosa su Mazzarri"

Franco Porzio, ex pallanuotista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

"Spalletti? Ci ha fatto divertire, ha giocato il più bel calcio d'Europa e ci ha fatto vincere lo scudetto. Il Napoli ha dominato in lungo e in largo e Spalletti che oggi è l'allenatore della nazionale e deve riconoscerlo a noi napoletani.

Mazzarri? E’ un uomo di campo, conosce l’ambiente e si fa voler bene dai giocatori. E’ la soluzione migliore per accorciare i tempi di ambientamento. Lui è incappato in cinque partite difficili in partenza, ma bisogna guardare lontano. L’obiettivo del Napoli non è lo scudetto, ma arrivare nelle prime quattro ed andare più avanti possibile in Champions League. Juventus-Napoli? Il Napoli dovrebbe cercare di non perdere, dovrebbe avere la continuità in tutta la partita. Contro l’Inter ha ceduto dal punto di vista fisico e mentale e certi equilibri tattici vanno aggiustati. Non ci dimentichiamo, però, che abbiamo perso giocatori importanti come Kim che dava equilibrio alla difesa e sicurezza al portiere”.