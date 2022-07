Porzio: “Se vuoi vincere lo scudetto non vendi Mertens”

"Il presidente ridurrà ingaggi e di conseguenza il livello, secondo me sarà difficile arrivare nelle prime quattro così come detto da Spalletti".

A Radio Marte, nel corso del programma 'Si Gonfia La Rete', è intervenuto Franco Porzio, ex pallanuotista: "Io credo che sulla base degli ultimi anni, dove il Napoli non è mai riuscito a fare il salto di qualità decisivo, il Napoli sta preparando un ridimensionamento quindi credo più alle parole di Spalletti che di De Laurentiis. Si dice a Ischia che lo sceicco sia qui per acquistare il Napoli, ma la verità non lo so. Al Tropical sono venuti molti giocatori del Napoli, lo sceicco non si è visto.

Kvaratskhelia? È difficile giocare in Italia e ambientarsi a Napoli, quindi ci vorrà del tempo. Il Napoli, prendendo questa strada, torna al passato: valorizzare i giovani per rivenderli a prezzi maggiori, ma è proprio per questo che la gente di Napoli è stanca. I napoletani si sono, ormai, resi conto che con questo presidente il Napoli non potrà mai vincere nulla.

Il presidente ridurrà ingaggi e di conseguenza il livello, secondo me sarà difficile arrivare nelle prime quattro così come detto da Spalletti. Se tu inizi a smembrare la squadra, andando via anche Mertens, sembra una squadra che non ha obiettivi. Al Napoli evidentemente non servono giocatori come Mertens per vincere ma dei giovani. Si spera che Deulofeu trovi continuità, ma se voglio vincere il campionato non vendo Mertens”.