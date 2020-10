Positivi nell'AZ, Chiariello: "C'è un focolaio evidente, che senso ha giocare?"

Umberto Chiariello nel corso del suo Editonuovo su Radio Punto Nuovo: "Oggi partono le Coppe, l’attenzione è focalizzata su questo. La UEFA ha indirizzato le varie Federazioni e Leghe nel modo di atteggiarsi rispetto al Covid: giocare ad ogni costo. L’hanno dimostrato anche con la Nations League, insieme alla FIFA. Non hanno alcuna intenzione di fermare nulla, gli interessi economici sono talmente grossi che non si fanno prigionieri. La Nations League non aveva alcun senso e non andava giocata perché solo veicolo di virus. Ciò che può accadere in Napoli-Az Alkmaar è l’intervento di entrambe le Federazioni. Giocare per rischiare, quando ci si può ragionare, quando c’è un focolaio evidente, che senso ha?" .