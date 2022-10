Potter: "Contento che Kepa sia tornato a certi livelli". L'ex obiettivo azzurro sarà convocato per il Mondiale?

Il portiere spagnolo ha tolto il posto da titolare del Chelsea ad Edouard Mendy e fa felice il tecnico dei Blues Graham Potter.

© foto di www.imagephotoagency.it

Le prestazioni di Kepa Arrizabalaga hanno sorpreso tutti. Il portiere spagnolo ha tolto il posto da titolare del Chelsea ad Edouard Mendy e fa felice il tecnico dei Blues Graham Potter, che ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono contento di vederlo a questo livello, mi fa piacere soprattutto per lui. È molto bello avere questo tipo di competizione in porta. È lui ora il numero uno del Chelsea? Preferirei che lo decidesse il campo". Per il portiere inseguito dal Napoli in estate potrebbero riaprirsi anche le porte della Nazionale spagnola: Luis Enrique non lo convoca da novembre 2021.