Pozzi elogia Bonny: "Ha tre qualità perfette per una prima punta"

Nicola Pozzi, ex attaccante del Napoli e oggi allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dopo una sconfitta vengono fuori certe sensazioni che ti possono portare a reagire. Ci sta che si perda una gara contro la Lazio che sta dimostrando che è un avversario importante.

Baroni si sta confermando anche in una piazza importante come quella di Roma, la vittoria di ieri certifica il momento positivo dei biancocelesti. Non vedo nulla di clamoroso nel percorso del Napoli, in questo momento la Lazio era il peggior avversario da affrontare insieme all’Atalanta. Conosciamo bene Conte, conosciamo bene l’ambiente e fa male perdere. Se facciamo un’analisi lucida non vedo drammi da fare.

Bonny al Napoli con Conte? E’ un giocatore che mi piace e penso abbia ampi margini di miglioramento. Lavora molto bene da unica punta, pulisce tanti palloni, ha una buonissima fisicità ed ha fatto goal di discreta fattura. Sicuramente sarà attenzionato da diversi club”.