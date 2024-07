Prandelli: “Conte è una garanzia. Scambio Chiesa-Raspadori? Scenario interessante…”

L’ex CT della Nazionale Cesare Prandelli è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Antonio Conte è una garanzia anche dal punto di vista degli obiettivi che un club si prefissa. Finalmente è tornato un grande allenatore in pista, il Napoli sarà protagonista in campionato. A mio avviso l’antagonista dell’Inter in questo momento è l’Atalanta, non ha cambiato il tecnico ed ha una credibilità che va al di la di tutto. La squadra di Gasperini ha un gioco riconoscibile. Poi ovvio che il Milan e la Juve ci sono sempre.

Scambio Chiesa-Raspadori? Non so se è una possibilità di mercato che si farà, bisogna chiedere a Motta ed a Conte. Però potrebbe essere uno scenario molto interessante. In teoria potrebbe accontentare entrambi gli allenatori.

Osimhen in Arabia? Un campione deve affermarsi in Europa, c’è sempre tempo per andare in quel campionato, ma prima deve vincere in un top club in Europa, ne ha tutte le possibilità”.