Prandelli: "Fuori luogo mettere in discussione Ancelotti! Turnover? Anche Sarri era criticato..."

Cesare Prandelli, allenatore, ha parlato di Napoli-Atalanta nel corso del suo intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "In Napoli-Atalanta può succedere di tutto. Gli orobici non guardano in faccia a nessuno, sanno di poter creare tante opportunità con i calciatori di qualità che hanno. E' una partita molto interessante, mi aspetto tanto divertimento. Napoli? Il secondo anno di Ancelotti può essere un valore in più. Prima c'era Sarri, molto rigido dal punto di vista degli undici in campo, e veniva un po' criticato. Carlo invece sta valorizzando tutta la rosa e metterlo in discussione è fuori luogo. Se vuole ruotare qualcosa vorrà dire, probabilmente vuole tenerli tutti sulla corda".