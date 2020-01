Prandelli: "Gattuso una garanzia, il club l'ha già seguito sul mercato"

Cesare Prandelli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Tutte le vittorie possono dare un grande aiuto al Napoli. Come arrivano non è importante ma bisogna cercarle e volerle. Mancano purtroppo alcuni protagonisti del Napoli che è stato vincente negli ultimi anni, quindi toccherà fare una gara esemplare. Gattuso è una garanzia dal punto di vista della serietà, delle motivazioni, del carisma. Deve tirare fuori il meglio di quello che è in grado di trasmettere adesso. Con la Lazio ho visto che il pubblico è stato vicino alla squadra. La gente deve essere forte per sostenere i giocatori in un momento del genere".

GATTUSO E FABIAN - "Nel momento in cui Gattuso ha dato un’impronta chiara del suo modo di giocare la società ha subito preso dei provvedimenti per costruire la miglior squadra possibile. Fabian Ruiz? È partito con grandi aspettative dimostrando di avere grandi qualità. Non credo che sia ancora pronto per giocare da solo davanti alla difesa ma nel centrocampo a tre può tranquillamente giocare sugli esterni”.