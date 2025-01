Prandelli non ha dubbi: "Il Napoli ha un grande pregio, è favorito per lo Scudetto"

vedi letture

Cesare Prandelli è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: "Dal punto di vista tattico Conte è sempre sul pezzo, un allenatore preparato che è aggiornato e concentrato. Sono sempre stato consapevole che la gestione del gruppo è importante, il Napoli non gioca in modo prevedibile ed è un grande pregio.

Antonio è un allenatore che entra nell’anima della squadra, i giocatori hanno senso di appartenenza e di rispetto per la squadra. Il Napoli un piccolo vantaggio ce l’ha non facendo le Coppe, ora è in testa e deve sempre dimostrare di essere da primato. Non avere le Coppe e la settimana tipo aiuterà. Il Napoli credo che sia la favorita numero uno”.